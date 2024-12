Cambia la viabilità a Santa Croce, tre strade diventano a senso unico "per migliorare la sicurezza"

Da giovedì prossimo (5 dicembre) scatta il primo intervento sulla viabilità di Santa Croce dell'era del sindaco Giannoni. La modifica riguarderà tre strade del centro cittadino. Via Leopardi, via Manzoni e via Da Vinci. Si tratta di tre traverse comprese tra via Francesca sud e via Marconi.

Al momento le strade erano aperte a doppio senso di marcia, ma per motivi di sicurezza sugli incroci con le due principali direttrici, via Francesca sud e via Marconi, la ristrettezza della carreggiata nelle tre strade e le mutate condizioni complessive del traffico in quella zona del territorio santacrocese si è reso necessario questo intervento.

Oltre all'imposizione dei sensi unici nelle tre strade, sarà modificata anche la sosta che rimarrà possibile dal 5 dicembre, ma solo su un lato della carreggiata.

Via Leonardo da Vinci, si legge nell'ordinanza emessa dal comandante della polizia municipale Sandro Ammannati, sarà percorribile solo da via Francesca sud verso via Marconi. Via Alessandro Manzoni sarà percorribile solo da via Marconi verso via Francesca sud. Via Giacomo Leopardi sarà invece percorribile solo provenendo da via Francesca sud e verso via Marconi.

Giovedì mattina (meteo permettendo) verrà disegnata la nuova segnaletica orizzontale definitiva e da quel momento entrerà in vigore l'ordinanza a tutti gli effetti.

"Si tratta del primo intervento - ha spiegato l'assessore alla polizia municipale e ai lavori pubblici Enzo Oliveri - che insieme al comandante Ammannati abbiamo ritenuto di dover fare con una certa urgenza sulla viabilità di Santa Croce. Lo scopo di questo cambio dei sensi di marcia è quello di migliorare la sicurezza stradale per gli automobilisti. Credo che non solo sia un atto dovuto, ma penso che sia anche un segnale di attenzione ai cittadini e alla qualità della loro vita, preoccuparsi della sicurezza stradale. Sottovalutare i pericoli che derivano dalla circolazione stradale significa esporre i propri concittadini a dei pericoli, alle volte anche gravi inutilmente.

Questo è un primo intervento - continua Oliveri - localizzato su tre strade e spero che sia l'inizio di una serie di migliorie che vogliamo apportare alla viabilità di Santa Croce, in primo luogo per renderle più sicure e poi anche più scorrevole. I cambiamenti creano sempre qualche disagio iniziale, per questo chiedo già ai cittadini di avere pazienza e rispettare la nuova segnaletica, stiamo lavorando per rendere Santa Croce un luogo migliore anche dal punto di vista della viabilità".

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

