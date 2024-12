Nella vigilia della sfida tra azzurri e viola, la visita dell'Empoli a Edoardo Bove

Notte tranquilla la scorsa per Edoardo Bove, il centrocampista della Fiorentina ricoverato da domenica sera all'ospedale di Careggi dopo il malore durante la partita al Franchi con l'Inter. Già dalla mattina seguente, dopo la grande paura, il calciatore nel reparto di terapia intensiva si è svegliato vigile ed è stato estubato. Molte le visite ricevute, tra le quali della squadra e dei compagni, e i messaggi di vicinanza da tutto il mondo del calcio. Sempre ieri, come comunicato dall'ACF Fiorentina, date le notizie rassicuranti e la videochiamata che Bove ha fatto con compagni, mister e staff tecnico, la Fiorentina tornerà in campo domani sera, mercoledì 4 dicembre, per il derby di Coppa Italia con l'Empoli.

Oggi la visita in ospedale del procuratore di Edoardo Bove, Diego Taviano, che tramite social ha scritto: "Grazie Firenze, ti abbiamo scelta pensando fossi proprio così, con valori assoluti di sensibilità vera, tangibile. Grazie Roma, che lo ami e lo amerai per sempre, perché non dimentichi. Perché non si può dimenticare chi suda in quel modo la maglia. Grazie a tutti, perché mai avevo visto una cosa del genere, così tanto affetto dal mondo del calcio e non solo. Grazie ad Emilio Butragueño che in nome e per conto del Real Madrid mi ha contattato in continuazione per sapere di Edo. Andiamo avanti, più forti di prima".

Vicinanza espressa anche dall'Empoli Football Club, sia nelle scorse ore che oggi: alla vigilia della sfida tra azzurri e viola una delegazione composta dall'allenatore Roberto D’Aversa, il capitano Alberto Grassi e il team manager Simone Giunti, sono andati a trovare il calciatore.

