Omaggio al poeta Enzo Fabiani con "Il cammino e la pietà"

Sabato 7 dicembre alle 17,30, la Fondazione Montanelli Bassi in collaborazione con il Comune di Fucecchio, organizzerà all'Auditorium di Palazzo della Volta, un pomeriggio in ricordo di Enzo Fabiani, giornalista e poeta (nato a Torre di Fucecchio nel 1924 e scomparso nel 2013). Per l'occasione sarà presentato l'audiovisivo "Il cammino e la pietà".

Il documento, della durata di 35' tratta l'opera poetica del giornalista Enzo Fabiani in occasione del centenario della nascita; la sua poesia, nonostante l'apprezzamento di autori come Betocchi, Caproni, Valduga, Calvino e il sostegno della critica letteraria, conosce un immotivato oblio.

L'intento è quello di valorizzare con una scelta antologica il corpus della sua opera attraverso una lettura interpretativa, immagini legate alla sua terra di origine e una colonna sonora originale. L'audiovisivo permetterà di far conoscere a un numero più ampio di appassionati la poesia di Fabiani, verrà proiettato nelle scuole superiori del territorio e inserito nelle piattaforme culturali della rete.

La realizzazione è a cura di Andrea Giuntini (scelta dei testi e voce recitante), Katia Lari e Giuseppe Bondi (riprese e montaggio) e Tommaso Nobilio (colonna sonora)

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate