Asta natalizia di biciclette alla Ciclofficina Empolese

Sabato 14 dicembre, ore 11, in via Rozzalupi 57 (vecchi macelli) a Empoli, Babbo Pedale in persona, per gli anglofoni Santa Byke, officerà la tradizionale asta di Natale della Ciclofficina empolese. Un evento imperdibile, per grandi e piccini.

Rilanciando di soli 2 euro, ci si potranno aggiudicare bellissime biciclette strappate alla discarica e rimesse (quasi) a nuovo.

"Sono simpatiche, creative, uniche e rappresentano orgogliosamente il principio ecosostenibile del riuso. Per noi e per fare un regalo originale ai nostri cari, in barba al consumismo. Il ricavato dell’asta è destinato all’acquisto dei materiali di consumo indispensabili per le attività della ciclofficina, lo spazio sociale dove ognuno di noi può prendersi cura gratuitamente della propria bicicletta" fanno sapere da Ciclofficina.

Le foto delle bici all’asta saranno pubblicate sulla pagina Facebook dell’evento a partire da sabato 7 dicembre: "Partecipiamo numerosi, diamo il nostro piccolo contributo alla mobilità sostenibile, Babbo pedale ci guarda!".

