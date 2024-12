Corri La Vita sotto l'albero, T-shirt bianche per un Natale solidale

Una T-shirt sotto l’albero per trascorrere un Natale all’insegna della solidarietà e del sostegno a Corri La Vita. Da domani, giovedì 5 dicembre sarà infatti possibile acquistare online l’esclusiva ed iconica maglietta di Corri La Vita.

La maglietta di colore "Bianco" per vivere lo spirito di Corri La Vita anche nei i mesi che ci separano dalla prossima edizione per un Natale che sia di unione e di solidarietà. LaT-shirt potrà essere ordinata sul sito corrilavita.it. Grazie alla collaborazione tra BRT Corriere Espresso e Boxoffice Toscana verrà recapitata al FermoPoint preferito.

Con una donazione di dieci euro è possibile dare il proprio contributo sostenendo così tutti quei progetti che la Onlus fiorentina realizza per supportare le donne che devono affrontare un percorso di guarigione, riabilitazione e sostegno psicologico.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare per tutto l’anno cittadine e cittadini sull’importanza della prevenzione, dello screening e della diagnosi precoce della lotta al tumore al seno. Corri La Vita sostiene con le proprie iniziative il Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione Oncologica ISPRO-LILT di Villa delle Rose, SenoNetwork, il portale che riunisce tutte le Breast Unit cancer italiane a livello nazionale per dare un servizio di qualità equo e più sicuro FILE Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus per il supporto al fine vita.

Corri La Vita sostiene anche importanti borse di studio per dare ai giovani le opportunità di esperienza in questo settore anche all’estero. In questi anni, riunendo oltre 500.000 partecipanti alla manifestazione annuale che unisce sport, cultura e solidarietà, Corri La Vita ha raccolto e donato oltre 9 milioni di euro e consentito un’assistenza ad oltre 500.000 donne colpite da tumore al seno.

Fonte: Ufficio stampa

