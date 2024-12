Doppio appuntamento alla Misericordia di Empoli per la tradizionale Vestizione dei Confratelli e l’Assemblea della Fratellanza

La Misericordia di Empoli annuncia due importanti appuntamenti per l’arciconfraternita: il rito della Vestizione dei nuovi Fratelli e Sorelle e l’assemblea della Fratellanza, con la relazione morale 2024 del Governatore Francesco Pagliai.

Il primo appuntamento è in programma sabato 7 dicembre alle ore 18.30 nella Collegiata di Sant’Andrea a Empoli. Il rito della Vestizione rappresenta un momento fondamentale nella vita di ogni Confratello della Misericordia: il simbolo dell’ingresso effettivo e dell'adesione ai principi morali dell'arciconfraternita, con il solenne impegno a servire il prossimo con fedeltà e umiltà.

Il giorno successivo, domenica 8 dicembre in occasione dell’Immacolata Concezione, a partire dalle ore 10 nella chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani a Empoli, si terrà la consueta Assemblea della Fratellanza. Il Governatore Francesco Pagliai presenterà la relazione morale 2024: un racconto dei servizi fatti e dei progetti futuri, e un’occasione per ripercorrere e riflettere su un anno di fatiche e soddisfazioni. Come di consueto l’assemblea della Fratellanza si concluderà con la premiazione dei volontari e con l’assegnazione di vari riconoscimenti.

La cittadinanza tutta è inviata a partecipare e condividere questi momenti con la Misericordia di Empoli.

Fonte: Ufficio Stampa

