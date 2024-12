Empoli ha una nuova centenaria: auguri a Maria Mugnaini

Empoli festeggia Maria Mugnaini, una nuova centenaria. Ad omaggiarla e consegnarle un dono floreale e una pergamena ricordo, il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi. Classe 1924, Maria è figlia di un noto fattore dei signori Tinti, Vincenzo Mugnaini, della tenuta conosciuta come Villa Tinti Giannini, lì da piccola, e ci tiene a raccontarlo, ha giocato spesso nella camera dove pernottò il Generale Giuseppe Garibaldi durante la sua visita a Castelfiorentino.

Erano gli anni del fascismo ma nonostante questo lei fu fin da subito una donna emancipata. Iniziò a lavorare per la fabbrica Ferruzzino di Castelfiorentino, si fidanzò con Dino che sposò nel ’46. Dalla loro solida unione nacquero Gabriele e Marco. Ha lavorato in seguito come magliaia e poi si è dedicata interamente alla famiglia.

Adesso Maria vive con il figlio Gabriele e la nuora Nadia. “Aver ricevuto la visita del sindaco, il dono e anche questo trafiletto come ha detto lei, l’ha resa davvero tanto felice – spiega Nadia -. Maria adora le poesie e soprattutto quelle che ha imparato a scuola, le ricorda ancora. E poi adora leggere. Fino a quando ha potuto, leggeva tutto il quotidiano La Repubblica. Dal 2014 vive con noi a Empoli. Ha un nipote, Alessandro, oggi Maestro di chitarra, dal quale, fin da quando era bambino, si faceva suonare pezzi di musica che lei amava cantare. Descriverla in una sola parola? Una donna brillante e forte”.

