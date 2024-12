Rifiuti pericolosi abbandonati in un terreno, denunciato un 50enne

I Carabinieri del NIPAAF di Livorno hanno denunciato un uomo di circa 50 anni per abbandono di rifiuti, in violazione del codice dell'ambiente (art. 255, comma 1). Durante una perlustrazione nella zona di Porta a Terra, i militari hanno trovato, in un'area privata, rifiuti pericolosi e non, derivanti da lavorazioni edili e artigianali, abbandonati sul suolo. I materiali sono stati sequestrati e la vicenda segnalata all'Autorità Giudiziaria. L'indagato è da considerarsi innocente fino a eventuale condanna definitiva.

Notizie correlate