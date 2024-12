Sammonta, l'Ad Bagnoli: "Stiamo valutando altre acquisizioni, non stiamo lavorando a quotazione in Borsa"

Sammontana Holding ha ottenuto il via dall'Antitrust per la fusione con Forno D'Asolo e per l'ingresso del fondo Investindustrial con una quota di minoranza. Dopo il conferimento della certificazione BCorp, un'altra buona notizia per l'azienda empolese, che ora punta a crescere anche a livello internazionale.

"Quando uno lavora per crescere è normale che lavori anche per cose così prospettiche come la quotazione in Borsa - dichiara l'ad Leonardo Bagnoli durante il covengo 'Il passaggio generazionale nelle imprese' presentanto e organizzato dalla Camera di commercio di Firenze - ma al momento stiamo vedendo altre acquisizioni e quindi non stiamo lavorando in questo momento alla quotazione".

L'obiettivo principale rimane quindi il rafforzamento e l'integrazione delle due aziende, Sammontana e Forno d'Asolo, rimane in sospeso quindi la questione della quotazione in Borsa.

