Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco: le celebrazioni anche a Empoli

In occasione della ricorrenza di Santa Barbara, il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Empoli ha organizzato un'iniziativa per rendere omaggio alla santa patrona del corpo.

L’evento. che si è svolto questa mattina, ha visto la partecipazione non solo dei Vigili del Fuoco in servizio e in pensione, ma anche dell’Assessore Simone Falorni, in rappresentanza della Giunta Comunale, delle forze dell’ordine, della protezione civile e dei volontari delle Pubbliche Assistenze e della Misericordia di Empoli.

La giornata si è aperta con una solenne messa celebrata da Don Guido Engels, che nell'omelia ha evidenziato l'importanza e la responsabilità del servizio svolto dai Vigili del Fuoco a tutela dei cittadini.

"Diventare Vigile del Fuoco è una scelta che, nella maggior parte dei casi, si matura fin da bambini. Ogni intervento che svolgiamo è un gesto di gratitudine verso i cittadini che si rivolgono a noi in cerca di aiuto" – ha spiegato Vincenzo Caserta, capo reparto del distaccamento – "È un mestiere che affrontiamo con la massima devozione, perché vedere la soddisfazione delle persone ripaga ogni nostro sforzo".

Nell'ultimo anno sono stati 1.409 interventi dei Vigili del Fuoco di Empoli, tra incendi, soccorsi stradali e emergenze idrogeologiche. In merito a questi ultimi e agli eventi estremi, va ricordato il prezioso contributo dei reparti specializzati che intervengono in situazioni di allagamenti o alluvioni, che purtroppo stanno diventando sempre più frequenti.

"In qualità di assessore – ha dichiarato Simone Falorni – ho portato i saluti del sindaco e della Giunta Comunale per questa importante iniziativa dedicata alla patrona dei Vigili del Fuoco. I Vigili del Fuoco rappresentano una risorsa indispensabile non solo per la nostra comunità, ma per tutto il Paese, grazie al lavoro instancabile che svolgono quotidianamente al servizio dei cittadini in ogni situazione di emergenza. Sono una risorsa ineguagliabile ed estremamente preziosa per il servizio che svolgono tutti i giorni".

La giornata si è conclusa con un pranzo solidale dedicato ai Vigili del Fuoco in pensione e una cerimonia per onorare il loro contributo.

Niccolò Banchi

