Crackers di Natale - Musica della tradizione natalizia a Empoli

Il 24 dicembre alle ore 21:15 presso la Chiesa di Santa Maria a Ripa, a Empoli, si svolgerà il classico concerto alla vigilia di Natala prima della celebrazione della Santa Messa.

Quintett8ni

Ignazio Bruno tromba

Roberto Biliotti tromba

Simone Squarzolo flicorno

Giacomo Montanelli trombone

Niccolò Perferi tuba

Ingresso libero

Il programma

1. Ding Dong Merrily on High (Tradizionale)

2. Cantata "Wachet auf" (J.S. Bach)

3. Tu scendi dalle stelle (A.M. dei Liguori)

4. Adeste Fideles (J.F. Wade)

5. Stille Nacht (F. Gruber)

6. The Little Drummer Boy (K.K. Davis)

7. A Carol Fantasy (J. Iveson)

8. Let It Snow (S. Chan)

9. Jingle Bells / Deck the Halls (J. Pierpont / McCaskey)

Fonte: Ufficio Stampa

