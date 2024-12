Tutto pronto per la XIII edizione della Mezza Maratona di San Miniato

Tre le tipologie di corsa: le gare principali competitive di 21,097 Km e 10 Km (omologate Uisp), una marcia ludico-motoria valida per il Trofeo Pisano di Podismo, aperta a tutti, con tre percorsi disponibili (3 Km, 7 Km e 10 Km) e la mini-run, la corsa dedicata ai più piccoli con partenza alle 8.45, con un percorso adeguato sulla base dell'età (2019 - 150 m, 2016 e 2015 - 600 m, 2014 e 2013 - 900 m, 2012 e 2011 - 1200 m) . Come di consueto le gare prenderanno il via domenica 8 dicembre, con partenza dalla Casa Culturale alle 9; all’arrivo verrà offerto a tutti i partecipanti un piatto di riso al tartufo bianco di San Miniato cucinato dal famoso chef-podista Marco Nebbiai.

Il percorso prevede la partenza dalla Casa Culturale (via Pizzigoni), Tosco Romagnola, viale Marconi, via Codignola, via Pestalozzi, via Guerrazzi, fino a La Catena, via Montanelli, via Cavane (prima di Casa Bonello) dove si svolta a sinistra e si continua su via Cavane fino all’intersezione con la Tosco Romagnola in direzione Ponte a Egola. Si prosegue in via San Giovanni Battista, si attraversa il centro abitato di Molino d’Egola per poi girare a destra su via Sibilla Aleramo, proseguire in via Saturnino e via Vecchia del Molino, via Pannocchia in direzione Ponte a Egola fino a via Savonarola. Alla rotatoria proseguire su via Contrada Nuova, via Leporaia, via Rio Monsone, via Curtatone e Montanara, via Piave, attraversare l’incrocio e proseguire su via Filippo Corridoni, quindi proseguire su via Dossetti. Alla rotatoria svoltare a destra su via Pruneta, proseguire in via Oberdan, via Cavasonno e poi girare a sx su via Ventignano fino ad entrare nel territorio del Comune di Fucecchio, un’altra novità di questa edizione, proseguendo fino a via Mazzone, via del Giardino, via del Pino e poi in via Macone. Si continua su via Castellonchio, via Cavane e poi via Giuseppe Montanelli, via Guerrazzi, via Cascina Lari, fino a via Selene, via Alessandro Volta e viale Marconi fino a via Codignola e via Pestalozzi.