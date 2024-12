Una partita di calcio a Sollicciano con testimonial Prandelli

Si chiamerà “UsciRAI giocando” l’evento calcistico che sarà organizzato venerdì 13 dicembre all’interno dell’istituto di pena carceraria di Sollicciano, da un’idea di Uisp Firenze e TGR Toscana, la redazione regionale della Rai, che vedrà la partecipazione degli stessi giornalisti della redazione Rai della Toscana, di altri inviati di testate nazionali sempre della Rai e di altri amici che parteciperanno all'iniziativa.

Un testimonial d’eccezione fa già parte dell’evento: Cesare Prandelli, ex CT della nazionale di calcio italiana e tecnico della Fiorentina della rinascita (che ha guidato tra l’altro in esaltanti e memorabili successi in Champion’s League) sarà il selezionatore e allenatore della squadra dei giornalisti che giocherà contro una selezione mista composta da detenuti e membri del Comitato Uisp Firenze.

Durante la partita ci saranno due telecroniste a raccontare l’evento: Sara Meini radiocronista di Tutto il calcio Minuto per Minuto, e Katia Serra, commentatrice tecnica Rai.

Il match calcistico sarà preceduto da un momento di riflessione sullo sport come strumento di riabilitazione che avrà come titolo “UsciRAI… giocando”.

L’evento rientra tra le linee guida ormai consolidate di Uisp e Uisp Firenze in particolare, che da tempo opera dentro agli istituti di detenzione di Firenze con un progetto finanziato dal Comune di Firenze per organizzare l’attività sportiva all’interno del carcere, ex progetto Sport e Libertà. La finalità è quella che già era stata il filo conduttore, per esempio, di Vivicittà Porte Aperte, la manifestazione podistica che la scorsa estate ha fatto correre all’interno dell’Istituto penitenziario Casa Circondariale Mario Gozzini i detenuti insieme ai podisti delle società fiorentine affiliate a Uisp. L’obiettivo resta quello di creare momenti di sport in carcere per dare opportunità e competenze a coloro che vivono all’interno dell’istituto di pena; lo sport come occasione per arricchire il processo di formazione culturale, fornendo conoscenze che rappresentano uno spunto verso la rieducazione e la ricollocazione nella società civile una volta scontata la pena. Fattore che rappresenta l’autentica finalità della detenzione.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE ore 9.00 accesso all’interno della struttura di detenzione ore 9.15 inizio del convegno ore 10.30 inizio della partita tra le rappresentative Sollicciano Uisp e Giornalisti

ore 12.00 chiusura attività ore 12.30 uscita dalla struttura di detenzione

