Controlli del Nas a Livorno, sanzione e sequestro di 150 kg di alimenti congelati in un ristorante

Prodotti congelati in violazione delle procedure di legge, per un sequestro di 150 kg di alimenti. È successo a Livorno dove nell'ambito di una campagna sulla sicurezza degli alimenti, i carabinieri del Nas, Nucleo Antisofisticazione e Sanità, hanno eseguito un'ispezione in un ristorante. In seguito al controllo i carabinieri hanno accertato la presenza nel congelatore di diversi prodotti alimentari congelati senza l'utilizzo delle previste procedure, mediante impiego di abbattitore. Rilevata la violazione della normativa di settore, i carabinieri hanno proceduto al sequestro degli alimenti sanzionando amministrativamente il titolare per 2mila euro, oltre ad informare le autorità competenti.

