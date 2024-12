Ritorna all'Impruneta 'Frant'Olio, una due giorni all'insegna del olio extravergine di oliva

Due giorni dedicati all'olio extravergine d'oliva con la partecipazione dei frantoi storici di Impruneta. In programma anche AperiOlio il 7 dicembre dalle 18.00.

Il Loggiato del Pellegrino di Impruneta ospiterà la seconda edizione di Frant'Olio, la mostra mercato dedicata all'olio extravergine di oliva, il 7 e 8 dicembre, dalle 11:00 alle 19:00. Il 7 dicembre, a partire dalle 18:00, si terrà l'evento AperiOlio, un momento conviviale per degustare l'olio in abbinamento a prelibatezze locali.

L'evento, promosso dai quattro frantoi storici di Impruneta - Fattoria Triboli, Antico Frantoio Doglia, Az. Agricola Villa Dell'Olmo e Frantoio Inalbi - e patrocinato dal Comune, permetterà ai visitatori di immergersi nell'affascinante mondo dell'olio extravergine di oliva, un prodotto simbolo del territorio. Sarà possibile esplorare le tradizioni millenarie legate alla produzione dell'olio, richiedere visite guidate nei frantoi e conoscere tutte le fasi della lavorazione, dalla raccolta delle olive all'imbottigliamento.

Inoltre, i partecipanti avranno la possibilità di acquistare l'olio prodotto direttamente dai frantoi e scoprire le diverse sfumature di gusto e aroma offerte da ciascun produttore.

"Frant'Olio rappresenta un'opportunità per celebrare l'eccellenza dell'olio EVO di Impruneta,- afferma il sindaco di Impruneta Riccardo Lazzerini - un pilastro della nostra cultura gastronomica e un simbolo di qualità e sostenibilità. L'evento promuove la consapevolezza

sull'importanza di un olio di qualità nella dieta quotidiana"

L'ingresso all'evento è libero, e sarà l'occasione ideale per acquistare l'olio direttamente dai produttori e scoprire i segreti di uno dei prodotti

più apprezzati della tradizione imprunetina.

