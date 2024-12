Tour delle aziende al via per il sindaco Londi: prime visite a Sammontana e Iv San Bernard

"Due realtà importanti e solide del nostro territorio con capacità di espansione. Gli incontri sono stati un momento di confronto aperto e l’occasione per approfondire la conoscenza del nostro tessuto imprenditoriale". Mercoledì 4 dicembre è iniziato il programma di visite alla realtà produttive da parte del neo sindaco di Montelupo Fiorentino, Simone Londi.

L’obiettivo è visitare le realtà produttive del territorio, dalle più strutturate alle più piccole, con appuntamenti che avranno una cadenza mensile. "Il dialogo tra istituzioni e imprese è fondamentale", afferma il primo cittadino. "La pubblica amministrazione deve sostenere la crescita imprenditoriale con infrastrutture adeguate, semplificazione burocratica e, soprattutto, ascolto delle esigenze delle aziende. Una solida economia genera effetti positivi per l’occupazione e il benessere dell’intera comunità".

La prima tappa ha coinvolto due importanti aziende del territorio: Sammontana, storica azienda italiana nel settore dei gelati e prodotti surgelati dolci e Iv San Bernard, leader nella produzione di prodotti estetici per la cura del cane.

Sammontana rappresenta un punto di riferimento per il settore alimentare italiano. L’azienda è intrinsecamente legata a Montelupo anche a partire dal nome, che deriva dalla latteria Sammontana, che Romeo Bagnolì rilevò negli anni quaranta e che acquistava il latte proprio dalla Fattoria Sammontana a Montelupo. Oltre alla produzione di gelati, l’azienda è impegnata nella pasticceria surgelata, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale. Dal 2016, ha adottato un programma per la riduzione del proprio impatto sull'ambiente, investendo in soluzioni altamente innovative che hanno portato proprio quest'anno alla certificazione B-Corp. A Montelupo Sammontana ha un polo logistico di 22.500 MQ da cui partono ogni giorno numerosi mezzi per la distribuzione in tutta Italia e all'estero. Qua a Montelupo si trovano anche tutti gli uffici della logistica del gruppo.

Iv San Bernard è leader al mondo fra le imprese che producono ed esportano prodotti estetici per la cura del cane, con fette di mercato importanti in Cina e Russia, oltre che in Europa e in sud America. Una capacità imprenditoriale, studio e ricerca hanno portato questa azienda a crescere enormemente nell’arco di 10 anni.

"Queste visite mi hanno permesso di conoscere meglio due realtà imprenditoriali solide, guidate da una visione innovativa e proiettate al futuro", conclude Londi. "Abbiamo discusso anche di temi cruciali per lo sviluppo locale, come la necessità di infrastrutture adeguate e il miglioramento della rete viaria, con particolare attenzione alla Firenze-Pisa-Livorno".

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino

Notizie correlate