ACF Arezzo: si aggiungono gli sponsor Unoaerre e GP Motors

L’ACF Arezzo è orgogliosa di annunciare due importanti collaborazioni che valorizzano il legame tra il club e le eccellenze imprenditoriali della città: Unoaerre e GP Motors. Grazie a queste partnership, tutti gli spazi disponibili sulla divisa ufficiale della Prima Squadra saranno occupati, consolidando il prestigio e il sostegno al progetto amaranto.

Unoaerre: il nuovo Main Sponsor accanto a Chimera Gold

Unoaerre, azienda leader nel settore orafo e autentico simbolo dell’artigianato e dell’imprenditoria aretina, entra a far parte della famiglia amaranto come nuovo Main Sponsor. Fondato nel 1926, questo marchio storico, riconosciuto a livello internazionale, si distingue per il forte attaccamento alle proprie radici aretine.

A partire da questa stagione, il logo di Unoaerre sarà ben visibile sulla parte frontale della maglia della Prima Squadra, affiancando Chimera Gold, già sponsor consolidato. Questo posizionamento simboleggia il ruolo di Unoaerre come pilastro della nuova strategia del club, che punta a unire tradizione, innovazione e valorizzazione del territorio.

Questa collaborazione non si limita a una presenza visiva: rappresenta l’unione di due realtà che condividono valori profondi legati alla promozione del talento, dell’inclusione e dell’identità locale. Insieme, ACF Arezzo e Unoaerre porteranno avanti una visione condivisa in cui sport e tradizione si intrecciano per costruire un futuro di successi dentro e fuori dal campo.

GP Motors: il ritorno di un partner storico

Accanto a questa nuova collaborazione, l’ACF Arezzo celebra il ritorno di GP Motors come sponsor ufficiale della Prima Squadra. Dopo aver condiviso con il club il successo della promozione dalla Serie C alla Serie B, GP Motors si conferma un partner affidabile e di valore.

Il logo di GP Motors sarà posizionato sui pantaloncini del kit gara della Prima Squadra, completando la divisa ufficiale che accompagnerà le atlete amaranto in ogni sfida della stagione. Questo rinnovo rafforza il legame tra GP Motors e il progetto del club, consolidando un rapporto basato su obiettivi comuni e una forte connessione con il territorio.

Una divisa, una missione condivisa

Grazie a queste due importanti partnership, la divisa ufficiale della Prima Squadra si arricchisce ulteriormente, diventando il simbolo di una visione condivisa tra sport, imprenditoria e tradizione. Unoaerre e GP Motors, pur rappresentando settori diversi, incarnano l’eccellenza del territorio aretino, unendosi al progetto amaranto con passione e ambizione.

