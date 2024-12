Derubata della borsa all'interno del centro commerciale a Empoli

Una donna è stata deurbata della borsa in pieno giorno all'interno del centro commerciale di Empoli in via Sanzio. I fatti sono accaduti venerdì 6 dicembre verso l'ora di pranzo nelle corsie della coop nei pressi del reparto alimentare.

"Ero nel reparto della pasta, - racconta la donna- avevo con me il carrello con la spesa quando mi sono chinata a raccogliere un pacco di pasta che mi era caduto a terra. Nel raccoglierlo ho appoggiato la borsa sul carrello, quando mi sono rialzata mi sono girata verso il carrello e la borsa era sparita".

La vittima si è subito rivolta ad un'addetta coop che stava lavorando all'interno del reparto, che subito ha avvertito la sicurezza del centro commerciale, che una volta arrivata ha tranquillizzato la vittima e iniziato le ricerche. La refurtiva, una borsa color marrone cammello contente chiavi di casa, documenti, occhiali da sole e chiavi della auto non è stata ancora ritrovata, così come l'autore del furto. La vittima ha denunciato i fatti.

"Sono molto amareggiata, dispiaciuta e arrabbiata - conclude la donna - non si può più fare la spesa con tranquillità, per paura di essere derubata al primo momento di distrazione".

