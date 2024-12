Via al Giubileo 2025 con la cerimonia solenne nella Cattedrale di Firenze il 29 dicembre

La città del Giglio sarà protagonista delle celebrazioni giubilari indette da Papa Francesco. L'arcivescovo di Firenze, mons. Gherardo Gambelli, ha annunciato che l'apertura solenne del Giubileo avverrà nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore.

La cerimonia, prevista per il 29 dicembre 2024, sarà preceduta alle ore 16 da una solenne processione che partirà dalla Basilica della Santissima Annunziata. A guidare il corteo, la Croce realizzata appositamente per il Giubileo del 2000, che resterà in esposizione all'interno della Cattedrale fino alla conclusione dell'Anno Santo.

Oltre alla Cattedrale, sono state designate altre chiese giubilari: il Santuario della Santissima Annunziata, il Santuario di Santa Verdiana a Castelfiorentino, il Santuario di S. Maria all'Impruneta e il Santuario di S. Maria a Montesenario. Un apposito comitato diocesano è stato istituito per coordinare tutte le iniziative legate al Giubileo e fornire informazioni aggiornate sul sito diocesifirenze.it.

A Roma, il Giubileo avrà inizio il 24 dicembre 2024 con l'apertura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro. Il Papa presiederà quindi le cerimonie di apertura delle porte sante nelle altre basiliche papali: San Giovanni in Laterano il 29 dicembre, Santa Maria Maggiore il 1° gennaio 2025 e San Paolo fuori le Mura il 5 gennaio.

