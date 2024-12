Nuova rete idrica: a Certaldo dal 9 al 20 dicembre, senso unico alternato per consentire i lavori

Dal 9 al 20 dicembre, tra via delle Regioni, S.R. 429 di Val d’Elsa, via Toscana e via Piano di sotto

Si informa che con ordinanza n.207 del 05/12/2024 verrà istituito un senso unico alternato per lavori di collegamenti ed allacciamenti delle utenze alla nuova rete idrica nel Comune di Certaldo, sulla via delle Regioni, S.r. 429 di Val d'Elsa, tra i km. 56+100 e 56+670, in via piano di sotto ed in via Toscana in prossimità dell'incrocio con via piano di sotto dal 09/12/2024 al 20/12/2024.

I lavori, come previsto anche dalla delibera della Giunta Comunale n° 123 del 12/07/2024 di approvazione del progetto esecutivo prodotto dalla società “Acque” s.p.a di risanamento delle condotte idriche sul territorio Comunale di Certaldo Capoluogo e frazioni, sono indispensabili per allacciare alla rete le nuove condutture idriche e sono eseguiti dalla “CASTAF” s.r.l., appaltatrice dei lavori di "Acque" s.p.a. gestore del servizio idrico integrato.

Fonte: Ufficio Stampa comune di Certaldo

