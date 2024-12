Arte, Gioacchino La Barbera in mostra all'Orcio d'Oro

Gioacchino La Barbera, artista siciliano diventato emiliano di adozione, esporrà dal 14 al 28 dicembre all’Orcio d’oro, in una personale che arriva dopo alcuni anni di preparazione e si presenta come il primo (o quasi) frutto di una pianta già matura, di un artista geloso delle sue opere, che ha tenuto quasi celate nel suo studio della bella Parma, in un luogo che si chiamava vicolo o borgo delle Asse e che oggi – non a caso – è intitolato al Parmigianino, che vi nacque nel 1503.

La Barbera, è uomo ancora giovane - ha appena passato i quarant’anni – con al suo attivo prove importanti. Si tratta di una ricerca che porta diretta verso forme indefinite, anche se non astratte, frutto di giornate passate a disegnare, a sovrapporre colori, a mescolare mondi, spesso dimenticando, o anche escludendo, la verosimiglianza, il soggetto rappresentato.

C’è però, dietro a molte sue opere, anche di grandi dimensioni, qualcosa di realistico, navi vinte nella tempesta di mari insidiosi, cieli attraversati da nuvole annunciatrici di disastri. Ognuno di questi lavori racconta bene l’inquietudine del loro autore, non sappiamo quanto inconsciamente, si avverte una pittura che viene dal profondo, non pensata, riflettuta, ma nata di pancia, di digestione, di qualcosa che non va giù.

Sarà possibile ammirare le splendide opere, parlando anche con il loro autore, sabato 14 dicembre, alle 18 e 30, in occasione dell’inaugurazione della mostra all’Orcio, che conferma la sua vocazione alla scoperta delle più fresche energie dell’arte contemporanea.

Fonte: La conchiglia di Santiago

