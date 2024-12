Costone Siena passa al Pala Sammontana contro Use Computer Gross

Il copione è molto simile a quello della partita con Quarrata ma l’epilogo è diverso. Stavolta, quando nel finale conta, è più freddo il Costone Siena nel gestire gli episodi decisivi e, grazie ai canestri di Zeneli, passa per 64-70 al Pala Sammontana. L’Use Computer Gross salva la prestazione perché, ancora una volta, cede solo nel finale dopo aver lottato alla pari nonostante le percentuali non brillanti, ma già durante i quaranta minuti ed anche prima (la febbre di Maric ed i problemi di Quartuccio) si capisce che la serata non si preannuncia delle più simpatiche. I quattro falli che limitano Rosselli da metà terza frazione in poi sono l’ultimo problema che la formazione di coach Belletti è brava a sfruttare, infliggendo ai biancorossi la seconda sconfitta interna della stagione.

L’asse Rosselli-De Leone funziona ed in campo ci sono subito scintille per una gomitata di Zeneli a De Leone lontano dalla palla non vista dagli arbitri. Il Costone che ha in panchina come assistente il grande ex Gianni Terrosi punzecchia l’Use sul 7-12, subito rintuzzato da Sesoldi dall’arco. Nasello attacca spesso Rosselli in post basso e lo obbliga a due falli siglando il 10-17. Qui lampo biancorosso con Giannone, De Leone e Maric che impattano a 17. Al 10’ siamo 17-20, preludio ad una frazione equilibrata che si apre con una bella azione in velocità Maric-Mazzoni capitalizzata da Giannone: 19-20. La Computer Gross mette anche la testa avanti con Giannone sul 31-29 ed al riposo siamo 33-32. Dopo una prima fase di botta e risposta fra le due squadre, arriva il passaggio di metà tempino quando Rosselli commette in attacco terzo e quarto fallo. Il Costone capisce che è il momento di spingere e piazza uno 0-9 che coach Valentino cerca di fermare con un timeout. Che l’Use abbia carattere si sa e qui lo dimostra una volta di più perché reagisce impattando con Maric a quota 49. Non si molla un centimetro. Al 30’ siamo 49-51 e Filippo Paoli inaugura il parziale finale con una tripla a cui ribatte Sesoldi. Con Quartuccio dall’arco c’è il sorpasso (56-54), momento in cui il Costone passa a zona creando problemi ai biancorossi. Sul 57 pari ecco il momento decisivo con Zeneli che come alza la mano segna mentre la Computer Gross trova canestri solo dai liberi. E’ proprio dalla lunetta che Rosselli firma il 62-67 a poco più di due minuti dalla sirena ma ancora Zeneli la chiude dall’arco. Non ci sono più né tempo, né energie: finisce 64-70.

64-70

USE COMPUTER GROSS

Giannone 16, Baldacci ne, Baccetti 3, Sesoldi 8, Rosselli 5, Ramazzotti ne, De Leone 12, Mazzoni 6, Quartuccio 4, Tosti ne, Regini ne, Maric 10. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

VISMEDERI COSTONE SIENA

Brocco ne, Massari ne, Radchenko 2, Nasello 17, Filippo Paoli 12, Matteo Paoli 7, Banchi, Zeneli 22, Bruttini, Bastone 10, Torrigiani. All. Beleltti (ass. Riccardini/Terrosi)

Arbitri: Posarelli di Grosseto e Deliallisi di Livorno