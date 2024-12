Codyeco Lupi domina: vittoria netta contro Reggio Emilia

Prova di forza della Codyeco, che batte per 3-0 la VVF Marconi Reggio Emilia e si regala altri tre punti in casa dopo quelli strappati a Cecina quindici giorni fa. I Lupi hanno dominato, conquistando e poi difendendo vantaggi importanti in tutti i parziali, con Pagliai che ha avuto anche modo di far ruotare qualche giovane talento e allora si sono visti in campo Maletaj, Baldini, Attuoni, Matteini. Ottimo il debutto del libero Duccio Bini, classe 2004, a disposizione da quindici giorni e già performante (80% positività in ricezione).

I biancorossi hanno accusato qualche passaggio a vuoto soltanto all’inizio, con gli emiliani bravi a cercare il muro e Magnani efficace sulla parallela. Apportati i dovuti correttivi nel fondamentale, la differenza l’hanno fatta il servizio (11 errori e 8 aces per i padroni di casa, sempre insidiosi, 14 errori e 1 aces per i Vigili) e l’attacco. Lo staff tecnico ospite ha provato a cambiare qualcosa ma il trend della partita è rimasto lo stesso.

La cronaca del match. VVF Marconi in campo con Bonante-Magnani in diagonale, Pavesi-Corbetti in banda, Nsiae e Piccinini al centro, Giovannelli libero di ricezione, Gianferrari difesa. Per la Codyeco, Mignano-Da Prato, Colli-Pahor, Mignano-Caproni, Bini libero.

1 set. Un doppio ace di Da Prato subito in avvio consente ai padroni di casa di segnare il primo break, 10-6. Il muro di casa almeno inizialmente fa un po’ fatica a contenere le giocate dei laterali ospiti e Reggio Emilia trova il side-out con continuità. I Lupi riescono velocemente a prendere le misure e proprio con un muro di Pahor, il vantaggio sale a + 6. Sul 21-15, coach Panciroli esaurisce i time-out. Un primo tempo di Simoni firma il 22-16, poi gran palla di Colli in paralella, 23esimo punto. A chiudere il set è un errore di Magnani al servizio.

2 set. Gran partenza Codyeco, 6-1. Il doppio ace di Mignano costringe Panciroli a chiamare subito a sè la propria squadra. Pahor esce con grinta dal muro ospite, 11-5. Sul 12-6 dentro Baldaccini al servizio per Caproni. Appena la Codyeco rallenta il ritmo, seminando qualche errore di troppo, i Vigili sono lì. Da Prato mette a terra la palla del 15-10 di prima intenzione, poi tira giù anche il 17esimo punto. Pavesi sbaglia in attacco e i Lupi tornano a +6, la mette fuori anche Magnani e la panchina emiliana spende il secondo tempo. Simoni e Mignano chiudono la strada a Cigni, monster block per il 21-13. Anche a questo giro è una battuta sbagliata a chiudere il parziale. 2-0.

3set. Si riparte con una bella piazzata di Colli e un muro di Mignano. I Lupi volano, 6-1. Dentro Baldini per Simoni, il centrale massese la mette subito giù, 9-3. Mignano a una mano per Caproni, 12-6. Gran colpo sulle mani di Da Prato, 15-8. Ancora Baldini, 16-9. Sul 17-12 dentro Maletaj per Pahor, e intanto Colli per buona misura mette tre aces di fila. Spazio anche per Attuoni, e ultimo time out per i Vigili. Maletaj gioca un bel mani e fuori per il 23-15. Dentro Matteini, fuori Colli ed è lo stesso schiacciatore pratese a trovare il match-point. Il primo lo annulla Pavesi, sul secondo i Vigili invadono a muro e finisce così, con la festa sotto la Curva Parenti.

Codyeco Lupi S. Croce-VVF Marconi Reggio Emilia 3-0

Parziali: 25-18, 25-17, 25-19

Codyeco Lupi S. Croce: Civinini (L), Baldaccini, Maletaj 1, Camarri, Baldini 2, Pieri, Colli 12, Matteini 2, Simoni 6, Da Prato 11, Caproni 4, Mignano 5, Pahor 5, Bini (L), Attuoni. All. Pagliai 2^ All. Bocini

VVF Marconi Reggio Emilia: Cigni 1, Corbetti 4, Pavesi 7, Malvolti, Magnani 13, Catellani, Cavazzoli, Bonante 1, Ronzoni, Tamagnini, Piccinini 3, Rocchi, Gianferrari (L), Nsia 2, Giovanelli (L). All. Panciroli

Arbitri: Yuri Armelani, Rebecca Vannini

Fonte: Codyeco Lupi Santa Croce - Ufficio stampa

