Quasi 450 volontari, più di 110mila ore di volontariato: la Misericordia di Empoli si racconta

Questa mattina domenica 8 dicembre 2024, nella suggestiva cornice della Chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani a Empoli, si è svolta la tradizionale Assemblea della Fratellanza della Misericordia di Empoli. Un momento significativo di condivisione tra tutti i membri dell’arciconfraternita, i volontari e le istituzioni locali. Durante l’evento il Governatore Francesco Pagliai ha presentato la Relazione Morale 2024, offrendo un bilancio delle attività svolte e tracciando le prospettive per il futuro dell'istituzione.

L’assemblea della Fratellanza è stata, come di consueto, l’occasione per raccontare attraverso i numeri la Misericordia di Empoli: una realtà viva e rigogliosa che con amore e dedizione quotidiana si pone al fianco degli ultimi e dei più bisognosi. Nel 2024 i volontari attivi sono stati 443, erano 401 nel 2023, con un totale di ore dedicate al volontariato pari a 116.349 (erano 109.891).

“Significativo l’impegno che riversiamo in tantissimi servizi- ha sottolineato il Provveditore della Misericordia Gionata Fatichenti- dall’area ambulatori e salute, assistenza e soccorso, alla protezione civile. Sono oltre 11mila le visite effettuate nei nostri ambulatori nella sola sede di Empoli. L’anno che si sta per concludere ha visto purtroppo il susseguirsi di varie emergenze, che hanno impegnato la Protezione Civile della Misericordia di Empoli. Sono stati effettuati 36 interventi, portati a termine grazie alla preparazione e alla disponibilità di 118 volontari, che hanno messo in campo attività per 9.518 ore di servizio. Un lavoro prezioso che si è riversato sul territorio locale e non solo. La Misericordia porta aiuto, supporto ma anche cibo. Nel 2023 i pasti preparati nel Centro Emmaus hanno sfiorato le 30mila unità (29.994 erano 25.113) con oltre 1.400 pacchi alimentati, dando un sostegno concreto a 362 ospiti. Un ringraziamento speciale va ai nostri 443 volontari. Uomini e donne che con il loro servizio rappresentano uno dei volti migliori della nostra città. Essere volontari della Misericordia, significa scegliere di fare la propria parte mettendo le proprie attitudini al servizio del bene comune, significa contribuire a rendere la nostra comunità più giusta e accogliente. Ognuno di noi può fare questa scelta, basta mettersi in gioco!”

“Il 2024 è stato un anno molto difficile- ha dichiarato il Governatore della Misericordia Francesco Pagliai- il quadro internazionale non è rassicurante, si stanno combattendo guerre che incutono paura. Cresce il divario tra ricchezza e povertà e le differenze si trasformano in barriere sociali. Per questo c’è sempre più bisogno di dare sostegno e portare aiuto e amore. La nostra Misericordia incarna quell’amore puro e gratuito che accoglie uomini e donne fragili, messi alla prova da malattie, povertà materiale e vecchiaia. La Misericordia porta una luce e una speranza a queste persone, ridando loro la dignità, con l’amore comprensivo e rispettoso. Ringrazio tutti i confratelli per la grandissima opera che svolgono ogni giorno. Voi siete la luce del mondo (MT 5, 14-15)”.

I volontari della Misericordia sono stati protagonisti delle tradizionali premiazioni. Stella al Merito della Carità per i 30 anni di servizio ad Antonio Boldrini, Daniele Casini, Mirko Mazzoni, Carlotta Campigli, Gionata Fatichenti e Andrea Viviani. Targa argento alla fedeltà per i 15 anni di servizio a Daniele Antonelli e Paolo Masoni, Medaglia d’oro per i 5.000 servizi a Sabrina Bindi, Federico Chesi e Carlo Giannelli. Medaglia d’argento per i 1.000 servizi a Stefano Barnini,

Valentina Biagini, Rosa Carta, Corradino Di Stefano, Marco Giani, Stefano Mazzei, Luciana Nepi, Olinto Pagliai, Marco Bettocchi, Noemi Buttitta, Laura Cugnach, Sofia Giaccaglia, Yuri Limongi, Mattia Milaneschi, Giovanni Nigi, Fatbardha Selameminaj e Luciano Serafini.

Medaglia di bronzo per i 500 servizi a Simone Ammannati, Maria Valeria Busoni, Aurora Collebrusco, Lancine Kourouma, Stefasno Mascalchi, Massimo Mezzetti, Elena Pagliai, Pietro Pucci, Sara Spagli, Diego Boldrini, Alessia Cinotti, Luigi Doria, Alessandro Magherini, Cristian Menichetti, Tiziano Neri, Antonio Parigi, Andrea Soverini, Suor Giuseppa Calcagno e Alessia Zanoboni.

Attestato di benemerenza per l’attività svolta nell’emergenza Ucraina a Valentina Bardi, Pierluigi Bassano, Claudio Benevieri Innocenti, Riccardo Del Carlo, Gionata Fatichenti, Tommaso Margaglio, Simone Masotti, Mirko Mugnai, Eleonora Paolinetti, Daniele Senesi, Andrea Viviani.

Attestato di benemerenza per l’attività svolta nell’emergenza maltempo a Sandra Allegri, Francesco Bacigalupo, Luca Benassai, Claudio Benevieri Innocenti, Valentina Benvenuti, Valentina Biagini, Olivia Bini, Antonio B, Diego Boldrini, Marco Borselli, Carlotta Campigli, Marco Caparrini, Daniele Casini, Clarissa Cerbioni, Federico Chesi, Silvia Cifone, Sara Cioni, Aurora Collebrusco, Alessia Costagli, Antonia Cuscito, Sandra Dal Canto, Angelo Di Giovanni, Sonia Di Tavi, Luigi Doria, Domenico Angelo Fazzini, Fabio Fazzini, Luisa Fedele, Vincenzo Ferlino, Alessio Giorgione, Gianluca Gori, Luigi Grillo, Andra Lazzeri, Francesca Luzzi, Alessandro Mammoli, Leonardo Mancini, Romano Maragliulo, Nicola Marchese, Gianmarco Marconcini, Gudo Marconcini, Tommaso Margaglio, Massimo Mezzetti, Gianmarco Michelucci, Luca Milaneschi, Mattia Milaneschi, Giulio Morlandi, Mirko Mugnai, Filippo Pagliai, Eleonora Paolinetti, Tiziana Perini, Antonio Pertici, Franco Pescali, Filippo Romei, Marella Santioni, Stefano Santini, Luciano Serafini, Elda Shpuza, maria Luisa Sicilia, Andrea Soverini, Gloria Soverini e Gabriele Tinarelli.

Durante l’assemblea è stato assegnato il premio “Annunciazione d’oro”, un riconoscimento che da 15 anni viene conferito a una personalità, ente o associazione che si è distinta per la diffusione dello spirito di missione della Misericordia. Il premio Annunciazione d’oro 2024 è stato attribuito alle forze dell’ordine che operano nel comune di Empoli: Compagnia dei Carabinieri, Commissariato di Pubblica Sicurezza, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco, “per la dedizione e la professionalità dimostrate costantemente per la salvaguardia della legalità e della sicurezza della comunità empolese”. A ritirare il premio erano presenti, per l’arma dei Carabinieri il Luogotenente Roberto Rocco, per la Guardia di Finanza il Luogotenente Andrea Niccolai, per la Polizia Municipale l’Ispettore Capo Massimiliano Mengoni e per la Polizia di Stato il Commissario Capo Olga Mazzarella.

L’Assemblea della Fratellanza 2024 ha visto la partecipazione di numerosi volontari, i vertici del Magistrato della Misericordia di Empoli, il Coordinatore zonale delle misericordie Maurizio Chinaglia, e i rappresentanti delle istituzioni locali che hanno voluto esprimere il loro sostegno e la loro vicinanza all’arciconfraternita. Tra questi il Senatore Dario Parrini e il Consigliere Regionale Enrico Sostegni, il Sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, il Vicesindaco Nedo Mennuti e il Capo di Gabinetto Giacomo Bini. In rappresentanza dell'AVIS Luciano Ramazzotti, che ha consegnato alla Misericordia una targa di ringraziamento per la collaborazione tra le due associazioni.

Fonte: Ufficio stampa

