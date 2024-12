Rotary Empoli, il nuovo presidente è Luca Prosperi

Giovedì 5 Dicembre 2024 si è svolta, nei locali del Ristorante Cucina S.Andrea a Empoli, la consueta assemblea annuale per la nomina del Presidente per l'annata rotariana 2026/27 e del Consiglio Direttivo per l'annata rotariana 2025/26 che affiancherà il Presidente nominato Giovanni Calugi. Dopo le comunicazioni rotariane, il Presidente Roberto Gelli, ha affidato la conduzione delle attività al Presidente della commissione per la scelta del presidente Luca Casarosa.

E’ stato quindi votato all’unanimità Luca Prosperi come Presidente per l'annata Rotariana 2026/27. Il consiglio direttivo dell’annata Rotariana 2025/26, sotto la presidenza Giovanni Calugi, sarà così composto: Vicepresidente Elisa Castellani, Segretario Maurizio Leschiera, Prefetto Luca Bartali, Tesoriera Alessandra Nacci, Consiglieri Raffaele Berni, Martina Biondi, Filippo Busoni, Odoardo Piscini.

I numerosi soci e socie presenti hanno accolto con un caloroso applauso i nuovi eletti, in un clima partecipato di convivialità e amicizia.

Durante l’incontro sono stati molto graditi gli interventi di Andrea Petralli, istruttore del club e Luca Bartali, presidente della Commissione Fondazione Rotary, che con le loro pillole di formazione e informazione rotariana hanno reso ancor più interessante la conviviale.

La serata si è conclusa con un brindisi augurale e con le parole di Luca Prosperi che ha ringraziato per la fiducia accordatagli da tutti per questo incarico prestigioso.

Fonte: Rotary Club Empoli

Notizie correlate