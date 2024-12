Polisportiva I'Giglio, "Autodifesa per tutti": l'evento e le informazioni

Da anni, a Castelfiorentino, la Polisportiva I'Giglio propone corsi di autodifesa sotto la guida di Marco Pistolesi: Maestro di Karate 6 dan, 3° livello del metodo globale di autodifesa MGA e level "D" Maor Self Defense.

Da oggi, però, ci sono delle novità! I corsi, infatti, oltre a rivolgersi a TUTTI, diventano anche SPECIFICI per le diverse fasce d’età: il Maestro Pistolesi ha offerto la sua disponibilità a giorni/orari diversi per dedicarsi anche singolarmente/separatamente ai diversi gruppi dettati dall’età dei partecipanti.

Ricordiamo che i corsi si rivolgono a tutti, a partire dai 12 anni di età: al Martedì e al Giovedì (dalle ore 20:15 alle 21:30) si aggiunge il Venerdì (dalle ore 19:30 alle 20:30) nell’ottica di fornire uno spazio e un tempo aggiuntivi ai più giovani.

Per avere informazioni aggiuntive e dettagliate, potete contattare Marco Pistolesi al numero 3397886531 (anche whatsapp).

In questi corsi, imparerete ad individuare e prevenire situazioni di possibile pericolo, a fuggire in luogo sicuro e, se non ci sono altre possibilità, a difendervi in più modi: in piedi, ma anche al suolo, con percussioni, leve articolari, proiezioni ecc. Potete, infatti, in casi estremi, esercitare il diritto alla autodifesa previsto dalle nostre leggi.

I corsi offrono, al contempo, la possibilità di rimettersi in forma e fare nuove amicizie. Solo per questo periodo, in via eccezionale, si possono fare ben 4 prove GRATUITE!

Ricordiamo che, sempre sotto la guida del Maestro Pistolesi, è attivo anche un corso - già molto frequentato - antibullismo, rivolto a bambini/ragazzi dagli 8 agli 11 anni di età che si svolge tutti i Venerdì dalle ore 17:30 alle 18:15.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate