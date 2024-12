Safe guarding, una nuova figura per tutte le società sportive

La Uisp Empoli Valdelsa si è dotata, vista l’imminente scadenza al 31.12.2024 (art. 33 comma 6 del D. Lgs. n. 36/2021) di un responsabile interno per le politiche di “safe guarding”. In sostanza si tratta di una figura che dovrà garantire il diritto fondamentale di ogni tesserato e tesserata di essere trattato con rispetto e dignità, di essere tutelato e tutelata da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione. Una tutela a cui Uisp da sempre si attiene e che adesso, in ottemperanza alla nuova normativa diviene obbligatorio per tutte le società sportive che dovranno deliberare con il proprio organo deliberativo la nomina del responsabile.

L’individuazione e la nomina di un responsabile per il “safe guarding” rappresentano un obbligo normativo per ogni società sportiva e il termine per l’adeguamento è stato fissato per il 31 dicembre prossimo. Per questo motivo il Comitato Uisp Empoli Valdelsa ha formato il proprio personale da mettere a disposizione dei propri associati per un servizio di consulenza specifica e di supporto. La responsabile che se ne occuperà è Giada Barsottini che potrà essere nei prossimi giorni un punto di riferimento per le società affiliate che ancora non abbiano effettuato la nomina di una propria figura interna.

"Fare parte di una grande associazione - spiega Arianna Poggi, presidente Uisp Empoli Valdelsa - affiliarsi, deve poter essere per le società anche una grande occasione per essere aiutate nell’adempimento ai tanti oneri che la normativa impone. Si tratta di un aiuto che possa essere una facile guida per rendere la regolarizzazione per le società sportive una cosa semplice e soprattutto compresa nei vantaggi dell’affiliazione alla Uisp".

La nostra referente sarà in grado di guidare le società nella creazione di un modello organizzativo, di un codice di condotta, nella nomina del responsabile, nella creazione di una mail apposita e nella comunicazione.

I dirigenti potranno, quindi, rivolgersi ai nostri uffici il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 15 alle 19. In questi orari è possibile recarsi presso la nostra nuova sede in via Basilicata 23 a Empoli, oppure scrivere a empolivaldelsa@uisp.it o chiamare lo 0571/711533.

Fonte: Uisp Empoli Sportpertutti

