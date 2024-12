Edoardo Bove, impiantato un defibrillatore sottocutaneo removibile

A Edoardo Bove è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo removibile presso l’ospedale di Careggi dopo il malore accusato il 1° dicembre durante Fiorentina-Inter. L’intervento è stato considerato di routine. La Fiorentina attende ulteriori comunicazioni per fare il punto sulla situazione e ha spiegato che Bove potrà decidere in futuro se rimuovere il dispositivo. Le sue dimissioni dall'ospedale sono previste tra giovedì e sabato. C'è attesa anche per l’esito degli esami volti a individuare le cause del malore. I compagni di squadra e Raffaele Palladino attendono di riabbracciarlo al Viola Park.

