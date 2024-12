"Freddo in classe, nessuno interviene, alunni e professori si ammalano": nuova protesta al Pontormo

Il freddo è un problema risolto, anzi no. E i giovani e le giovani protestano ancora. Al centro della polemica c'è il liceo Pontormo a Empoli, dove i termosifoni non sembrano funzionare. Nelle classi c'è freddo e qualche giorno fa fecero scalpore le foto arrivate da una quinta. La Metrocittà ha deciso di intervenire e ha parlato di problema risolto, ma non è così.

A quanto pare le classi nelle zone più esterne dell'istituto, dove non arriva la nuova caldaia, sono al freddo. In diversi hanno deciso di protestare di fronte a scuola.

Le ragazze e i ragazzi delle classi 1BS e 2BL del Pontormo dicono:"Abbiamo parlato con vice preside per chiedere alternative ma nulla. Il problema a quanto pare non si può risolvere perché la Metrocittà non può fare nulla e la scuola non può intervenire. Abbiamo chiesto una stufina, l'idea è stata bocciata e non ci sono state date alternative".

E ancora: "Siamo in classe col giacchetto. Nelle loro misurazioni dicono che va bene e ci sono venti gradi ma non va assolutamente bene. Anche i prof si sono lamentati. Siamo sempre tutti malati. Le finestre nemmeno si chiudono, hanno la maniglia rotta e non vengono riparate anche se lo chiediamo. Stiamo aspettando di parlare con la preside".

