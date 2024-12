Il Cral Alia sostiene il Centro Aiuto Donna Lilith: finanziato un progetto per i minori accolti

Il Cral Alia si è reso protagonista di un importante gesto di solidarietà verso il Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, finanziando con 5.760 euro un progetto rivolto ai minori ospitati nelle strutture del centro. Il contributo è frutto dell’impegno dei soci del Cral Alia, che hanno aderito al programma di solidarietà promosso dall’organizzazione.

Un progetto per il benessere e l’educazione dei minori

Il finanziamento permetterà di attivare laboratori psico-educativi e servizi di supporto scolastico per i bambini e i ragazzi accolti nelle Case Rifugio e nelle strutture per la semi-autonomia gestite dal Centro Lilith. Il progetto risponde all’esigenza di creare spazi protetti e strutturati per favorire il recupero delle risorse danneggiate dagli eventi traumatici vissuti dai minori, che spesso hanno assistito o subito direttamente episodi di violenza.

Tra le attività previste:

Aiuto compiti per i bambini delle scuole elementari e per i ragazzi delle scuole medie e superiori, con sessioni settimanali mirate.

Laboratori ludici ed educativi per i più piccoli, appartenenti alla fascia d’età del nido e della scuola dell’infanzia.

In aggiunta, il progetto fornirà supporto ai minori che, a causa di lungaggini burocratiche, non possono frequentare la scuola per periodi prolungati, garantendo loro continuità educativa durante la permanenza nelle strutture.

Un impatto positivo anche sulle madri

Le attività dedicate ai minori non solo mirano al loro benessere, ma offrono anche un’importante opportunità per le madri. La gestione educativa dei figli consentirà alle donne accolte di intraprendere percorsi di formazione professionale o di cercare lavoro, un passo fondamentale per uscire dalla condizione di dipendenza economica.

Un impegno concreto contro la violenza

Il Centro Aiuto Donna Lilith, attivo dal 2002, è un punto di riferimento per donne e minori vittime di violenza. Con sei Case Rifugio a indirizzo segreto e altre strutture di accoglienza, il centro ha accolto nel solo 2023 ben 189 nuove donne, 32 minori in emergenza e 34 bambini tra protezione e semi-autonomia.

Grazie al supporto del Cral Alia, Lilith potrà ampliare le sue azioni di tutela e sostegno verso i minori, consolidando un modello di accoglienza basato su protezione, educazione e reinserimento. Un grande esempio di solidarietà che unisce istituzioni, cittadini e associazioni per costruire un futuro migliore per chi ha vissuto situazioni difficili.

