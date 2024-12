In fiamme una carrozzeria a Sovigliana

Incendio in via Pietramarina a Vinci, nella frazione di Sovigliana. Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 10 dicembre, si è verificato un rogo in un'autocarrozzeria. Al momento non sono note le cause dell'incendio, si suppone che tutto possa essere nato da un'auto all'interno di un forno dentro il locale. Ancora sono in corso le operazioni di bonifica.

Sul posto i vigili del fuoco con tre mezzi, la polizia municipale dell'Unione Empolese Valdelsa e un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Empoli. Per ora non si hanno notizie di danni o di persone coinvolte. Il personale dell'azienda sarebbe uscito autonomamente allo scoppio delle fiamme.

Presente anche il sindaco vinciano Daniele Vanni. Il Comune di Vinci "ha chiesto tramite i propri canali ufficiali di comunicazione di tenere al momento chiuse in via precauzionale le finestre delle case, fino a nuova comunicazione".

