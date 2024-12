Traguardo storico per il Judo Kodokan Empoli al terzo posto nel campionato italiano A2

Sabato scorso si è tenuto al PalaPellicone di Ostia il Campionato Italiano a squadre di judo A2 junior/senior, competizione che ha visto il team del Judo Kodokan Empoli ottenere un successo storico piazzandosi al terzo posto. Il team che ha ottenuto questa importantissima medaglia di bronzo era composto da Alessio di Clemente (-66kg), Mattia Zollesi (-66 kg) in prestito dal CUS Parma ASD, Giulio Manenti (-73kg), Gherardo Lippi (-73kg), Lorenzo Tosi (-81kg), Davide Parri (-81kg), Francesco Tosi (-90kg), Davide Graziosi (+90kg) in prestito da Harmony Club, e il coach Alessandro di Clemente.

Questo successo dà lustro all’annata sportiva del club empolese, aggiungendosi ai recenti traguardi individuali di Giulio Manenti con la sua medaglia d’argento in Coppa Italia A2 e di Gherardo Lippi con la sua medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Juniores A2.

I successi sportivi raggiunti nel corso dell’anno sul tatami dagli atleti, grandi e piccoli, del Kodokan Empoli si coniugano al grande impegno profuso sul territorio per finalità sociali e di volontariato, con diverse attività che hanno coinvolto la comunità locale come i corsi di autodifesa organizzati nelle scuole, le iniziative di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, tra cui quella più recente del 30 novembre scorso all’interno del Centro Empoli Coop. E non ultima, la collaborazione ormai consolidata con il “Lilith Centro Aiuto Donna - Centro Antiviolenza sulle Donne”, che ha portato all’organizzazione di un torneo di judo che si terrà il 19 gennaio a Fucecchio, al quale parteciperanno più di 600 piccoli e piccole judokas, con il ricavato dell’intera giornata che sarà devoluto al Centro Lilith per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate