Partiti a Castelfranco i lavori dell'incrocio di via Usciana, viale Europa, via Botti e del fosso tombato

Sono partiti questa mattina i lavori che interesseranno vari aspetti dell'incrocio di via Usciana, viale Europa, via Botti. Si tratta di un pacchetto di interventi che prendono nome dal principale cantiere, quello sul Fosso tombato di via Usciana, ma che comporteranno delle modifiche alla viabilità, con la soppressione dell'impianto semaforico e il posizionamento di una rotatoria provvisoria. Un pacchetto di interventi da 174mila euro.

Il primo lavoro riguarderà la soppressione dell'impianto semaforico e l'istituzione di una rotatoria, in forma provvisoria inizialmente per valutarne la funzionalità e permettere lo svolgimento dei lavori del cantiere, all'incrocio tra via Usciana, viale Europa e Via Botti. Per sistemare la rotatoria che inizialmente sarà fatta di New Jersey, la ditta dovrà lavorare in parte anche sui marciapiedi, risagomandoli e creando i nuovi accessi agli attraversamenti pedonali. Questa mattina (10 dicembre), l'impresa appaltatrice ha cominciato a lavorare proprio sul marciapiede all'incrocio tra via Botti e viale Europa. Nel giro di qualche settimana quindi la rotatoria provvisoria verrà posizionata e verrà spento l'impianto semaforico, quindi l'incrocio sarà governato come prevede il codice della strada dal rondò, con la precedenza a chi è già all'interno della rotatoria. Questa operazione, permetterà di rendere molto più fluido il traffico sull'incrocio che si trova vicino al cimitero e che rappresenta uno dei principali punti di accesso al paese.

“Questo è un intervento importante per la viabilità di Castelfranco di Sotto, – spiega Monica Ghiribelli, l'assessore ai lavori pubblici e vicesindaco - con la rotatoria provvisoria potremo eliminare un semaforo e rendere migliore lo scorrimento del traffico, nell'immediato abbiamo cercato di pianificare con i tecnici l'intervento in modo da creare il minor disagio possibile agli automobilisti: infatti in questa prima fase nessuna strada verrà chiusa o messa a senso unico. Chiediamo comunque a tutti i castelfranchesi di avere pazienza per qualche giorno, se si dovessero creare dei piccoli disagi alla viabilità, visto che alla fine poi questi lavori ci restituiranno una viabilità migliore più scorrevole e anche più sicura”.

L'altra parte dei lavori finanziati con questi soldi riguarda la sistemazione del Fosso tombato nell'ultimo tratto di via Usciana. Si tratta di un canale per la raccolta e il drenaggio delle acque meteoriche che scorre sotto parte della sede stradale. Con il tempo lo scatolare che lo compone aveva dato segni di usura e quindi già la precedente amministrazione comunale aveva chiuso la corsia della strada che insisteva proprio sul fosso, in attesa di poter fare un lavoro di sostituzione degli scatolari in cemento, infatti tutti questi lavori erano stati previsti dall'amministrazione Toti e verranno portati a compimento dalla giunta Mini. Con questi stanziamenti i lavori sono stati finanziati e affidati alla ditta per sistemare il fosso proprio nel tratto compreso tra l'incrocio con via Einaudi e via Usciana. Con molta probabilità i lavori in questo caso però, verranno eseguiti non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno, probabilmente quindi si andrà ai primi mesi del 2025 tra l'inverno e la primavera. L'intervento prevede l'apertura di una trincea per sostituire i componenti del fosso e per fare questo sarà necessario, quando verranno avviati i lavori, rendere il primo tratto di via Usciana percorribile solo a senso unico per fare posto al cantiere. Terminati i lavori la viabilità tornerà come sempre a doppio senso di marcia.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate