Libri a Pacchi: Gianmarco Lotti presenta Piccola Umanità

Sabato 14 dicembre, alle ore 17:30, presso il Circolo Gaetano Pacchi (Via Roma 66, Fucecchio), la rassegna culturale Libri a Pacchi chiude il 2024 con un evento che promette di lasciare il segno. Protagonista dell’incontro sarà Gianmarco Lotti, giornalista e scrittore, che presenterà il suo libro d’esordio, Piccola Umanità, edito da Affiori. Al suo fianco, il collega giornalista Elia Billero, che arricchirà la conversazione con riflessioni e spunti sul lavoro dell’autore.

Piccola Umanità è una raccolta di racconti che esplora con profondità e ironia il microcosmo delle vite ordinarie, mettendo in luce fragilità, contraddizioni e aspirazioni di una pluralità di personaggi. Dal volontario che trova senso di appartenenza in un’associazione di soccorso, alla giovane che sussurra rivoluzioni in formato ASMR, ogni storia racconta uno spaccato della nostra società. Lotti affronta temi universali come la solitudine, la ricerca di identità, il desiderio di connessione e la pressione sociale a conformarsi. Con uno stile vivido e intimo, l’autore invita il lettore a soffermarsi sulle sfumature dell’animo umano, portando a riflettere su cosa significhi davvero essere vivi in un mondo che spesso chiede troppo e restituisce poco.

L’ingresso all’evento è gratuito. A seguire, sarà possibile acquistare copie del libro e interagire direttamente con l’autore per approfondire i temi trattati. Vi aspettiamo per una serata di cultura, riflessione e scambio di idee.

Consiglieri del Circolo G. Pacchi di Fucecchio

