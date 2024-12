"Al nido di Roffia bambini e bambine al freddo": la segnalazione dei genitori

"Non c'è riscaldamento all'asilo nido la Chiocciola". A parlare è un gruppo di genitori da Roffia, nel comune di San Miniato. Un guasto all'impianto di riscaldamento "da dieci giorni fa trascorrere a bambini e bambine giornate in locali che non possiamo definire salubri".

I genitori riferiscono di essersi rivolti al Comune: "Sia il sindaco sia l'assessore alla scuola sia quello ai lavori pubblici, come tutto l'ufficio scuola, sono stati interpellati. Per ora non è stata fornita una risposta alla richieste di tempistiche per risolvere il problema".

Un problema analogo, fanno sapere i genitori, "si è già verificato a luglio quando per quindici giorni l'impianto di condizionamento dell'asilo si è guastato facendo raggiungere temperature al suo interno molto elevate, specialmente in per un asilo nido".

In questa occasione "il comune ha pensato di compensare alla mancanza dell'impianto di riscaldamento dotando l'asilo di una stufetta elettrica da abitazione. I bambini al mattino sono quindi tenuti tutti in un angolo più riparato del locale per sfruttarne il 'calore'".

La segnalazione si conclude coi genitori che sperano "si possa fare qualcosa per non far stare al freddo bambini e bambine".

Notizie correlate