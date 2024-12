Pisa, occupati due licei scientifici dai collettivi studenteschi

Due istituti scientifici a Pisa, il Dini e il Buonarroti, sono stati occupati la scorsa notte dai collettivi studenteschi. L'azione intrapresa dagli studenti è un simbolo di protesta contro il decreto Valditara, il quale avrebbe "ridotto ulteriormente il tempo da dedicare alla formazione, sostituendolo con attività di orientamento che, insieme al Pcto, i percorsi sulle competenze trasversali e per l'orientamento, annulla ancora una volta la funzione primaria della scuola che è l'istruzione".

Nella giornata di oggi i collettivi studenteschi hanno diffuso un documento, sottoscritto anche dagli studenti del liceo Augusto Passaglia di Lucca, in cui si affermava che "solo in Toscana sono stati tagliati più di 1,5 milioni di euro all'assistenza specialistica per studenti con gravi disabilità, impedendogli di frequentare a tempo pieno la scuola, andando quindi a minare il diritto all'istruzione, che dovrebbe essere garantito per tutti".

I collettivi si mostrano critici anche sull'operato del governo nazionale, accusato di voler azzerare lo spirito critico dei giovani studenti per timore del dissenso, favorendo al tempo stesso una società indifferente e dininformata dei propri diritti.

Notizie correlate