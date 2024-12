Una serata di emozioni con Buffon e Spalletti per Riccardo e Alessio

Grande partecipazione alla Cena di Beneficenza organizzata dall’associazione Neri-Ferramosca lo scorso 6 dicembre e anche grandi sorprese, tanta gratitudine a chi accompagna l’associazione nel ricordo di Riccardo e Alessio.

In una serata che ormai chi da sempre è presente sa, l’emozione fa da padrona, non sono mancati momenti di ricordo dei due ragazzi questa volta riportati proprio dal portiere numero per eccellenza Gigi Buffon, che ha vissuto in Juventus quel tragico 15 dicembre 2006.

La presenza del C.T. della Nazionale Luciano Spalletti, la rappresentanza della Juventus Gianluca Pessotto con Paolo De Ceglie, i grandi Antognoni, Malusci, Valcareggi, Campioni nello Sport e Campioni di Cuore hanno reso onore alla memoria di Riccardo e Alessio con l’immancabile conduttore della serata il giornalista Mario Tenerani.

Nel mese di dicembre altre occasioni per ricordare Riccardo ed Alessio in gesti di solidarietà, a partire da Domenica 15 dicembre con la Donazione straordinaria di sangue dedicata a Riccardo, dalle ore 7,30 senza obbligo di prenotazione, un appuntamento molto importante soprattutto per i giovani che potrebbero donare per la prima volta in memoria di Riccardo, organizzata da AVIS Castelfiorentino presso il Centro Trasfusionale di Castelfiorentino ex Ospedale Santa Verdiana.

Per coloro che avranno piacere di partecipare, sempre il 15 dicembre, nel giorno del 18° anniversario, sarà celebrata una S. Messa alle ore 21,30 in memoria di Riccardo e dell’amico Alessio, nella Chiesa di Varna il piccolo borgo di cui è originario Riccardo

Si concludono le iniziative del mese di dicembre, con i mercatini di Natale che vedranno i volontari dell’associazione presenti sabato 14 e sabato 21 dicembre in via Volontari del sangue, nel centro di Castelfiorentino con il proprio banchetto di manufatti artigianali molto belli realizzati con il cuore e dove sarà possibile acquistare ad offerta libera il Calendario 2025 ’“ RICCARDO E ALESSIO …… UN ANNO DI AMICIZIA “

