Use Computer Gross ad Arezzo per dimenticare la sconfitta interna col Costone

Mentre brucia ancora un po’ la sconfitta interna di sabato contro il Costone, l’Use Computer Gross è chiamata a rialzare la testa. Mercoledì alle 21 ad Arezzo (arbitri Cirinei di Pisa e Baldini di Castelfiorentino), i ragazzi di coach Luca Valentino scendono in campo nel turno infrasettimanale per affrontare la compagine dell’ex Alessio Fioravanti. Un impegno difficile contro una squadra che si presenta alla partita sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria centrata sabato scorso a Quarrata.

“Affrontiamo Arezzo in una trasferta che nasce complessa per alcuni problemi di salute che non siamo riusciti completamente a risolvere – spiega coach Luca Valentino - e anche per il momento dei nostri avversari che arrivano da una vittoria di grande carattere in trasferta a Quarrata e che vogliono confermarsi nelle prime sei posizioni. Sappiamo di trovare una squadra che vede al centro della sua organizzazione il playmaker Toia, capace di mettere in ritmo tutti i compagni e gestire i momenti difficili affiancato da Bischetti e Buzzone, giocatori con punti nelle mani e grande fisicità”. “Credo che le difficoltà vadano viste come occasioni – conclude - e questa per noi deve esserlo visto che in palio ci sono due punti determinanti per la classifica. Cercare di andarseli a prendere in un momento non facile rafforzerà ancora di più la nostra squadra”.

Da ricordare che Arezzo trasmette le proprie partite tramite una tv locale e quindi la gara non sarà visibile in diretta streaming.

