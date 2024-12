Lavori in Fi-Pi-Li: arriva l'autovelox super tecnologico tra Montelupo e Empoli

"Per circa 500 metri spostamento del traffico sulla corsia di sorpasso Per lavori di installazione di un misuratore di velocità, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha disposto la chiusura della corsia di marcia dal km 20+700 al km 21+200 in direzione Mare della FiPiLi, con il conseguente spostamento dell'utenza veicolare sulla corsia di sorpasso, sempre in direzione Mare, dalle ore 9 alle ore 17 del 12 dicembre 2024 e dalle ore 9 alle ore 17 del 13 dicembre 2024".

Con questo comunicato la Città Metropolitana di Firenze dà l'ufficialità dei lavori per il nuovo autovelox in direzione mare tra Montelupo Fiorentino e Empoli Est. Sarà un autovelox intelligente e ipertecnologico, dotato di laser ToF. Riuscirà a fare foto in alta risoluzione e al buio, a prendere i mezzi anche in corsia di sorpasso oppure impallati da altri veicoli, sarà in grado di rilevare la velocità anche a distanza di metri. Nei prossimi giorni, dunque, prenderà il via.

