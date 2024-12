Inaugurazione della nuova sede Uisp a Empoli

Sabato 21 dicembre alle ore 10,30 si terrà l’inaugurazione della nuova sede Uisp Empoli Valdelsa, che si trova nella zona sportiva di Empoli in via Basilicata 23. Gli spazi, già in uso dal 25 novembre scorso, sono stati acquistati dall’associazione e rappresentano il suo approdo sicuro.

Quella di via Basilicata 23, infatti, è la prima sede di proprietà della Uisp Empoli Valdelsa, che ha una lunga storia alle spalle e che finora ha cambiato più volte il proprio “quartier generale”. Dai primi decenni di vita all’interno dei locali di via della Repubblica (condivisi con la Polisportiva Coop Empoli) allo spostamento in via Meucci, dalla Casa del Popolo di Pontorme ai locali di via Majorana, dalla sede di via Bardini dalle fine degli anni Novanta fino all’ultima casa in via XI Febbraio, fino ad arrivare alla nuova sede.

"Sono molti anni che all’interno dell’associazione, c’è chi dice siano più fi venti, si parla dell’acquisto di una sede - spiega la presidente Arianna Poggi – e finalmente, grazie al Consiglio in carica, siamo riusciti in un’operazione che segna una vera e propria svolta dopo le difficoltà legate alla pandemia. Il percorso che ci ha condotto fino a qua è stato lungo mesi, abbiamo cercato una sede all’interno della zona sportiva della città, che fosse inclusiva, senza barriere, al piano terreno e facilmente raggiungibile a piedi, in bicicletta e in auto".

Il trasloco in questi nuovi spazi, circa 105 mq, ha impegnato gli uffici in una profonda razionalizzazione dei mobili ed il riutilizzo di gran parte delle strutture e delle forniture in possesso dell’associazione. Inoltre, è stata l’occasione per revisionare molti oggetti e complementi che giacevano abbandonati nei magazzini e che sono stati rimessi gratuitamente a disposizione di soci, associazioni e società sportive che ne hanno fatto richiesta.

"Abbiamo deciso di buttare il meno possibile e abbiamo scelto la più faticosa ma senza dubbio più appagante strada del riutilizzo e riorganizzazione sostenibile - prosegue Poggi – utilizzando quello che avevamo, riadattando se possibile ai nuovi spazi e abbiamo poi fatto un lungo elenco di mobili e cose non più utili a noi ma ancora utilizzabili da altri. Molte associazioni che spesso collaborano con noi e alcune società affiliate hanno riutilizzato mobili, scrivanie, cassettiere e tutto quanto poteva essere ancora usato. Anche gli ombrelli abbandonati negli anni hanno trovato in una giornata piovosa, una nuova casa. Adesso abbiamo una sede con ambienti open space e spazi multifunzionali, postazioni lavoro informatiche interscambiabili tra gli operatori, e che consentono di razionalizzare gli spazi e di portare l’associazione al passo con i tempi anche sotto il profilo digitale e tecnologico".

Ma la nuova sede prelude anche ad un ulteriore cambiamento in seno al comitato Uisp Empoli Valdelsa: l’iscrizione nell’albo delle associazioni riconosciute e quindi con propria personalità giuridica. "Questo è un obiettivo che ho fortemente voluto da Presidente già dai primi passi del mio mandato - dice ancora - e che rappresenta un tassello fondamentale per la stabilità dell’associazione. Abbiamo già avviato l’iter ed entro la fine dell’anno si con concluderà. In questo modo saremo in grado di consegnare a chi verrà eletto con il prossimo congresso (che si svolgerà l’11 gennaio 2025) una realtà solida, con un patrimonio proprio e una responsabilità giuridica propria".

"Credo si tratti di un importante segnale di ripartenza - conclude - rispetto ad un mandato iniziato con le chiusure e le costrizioni della pandemia; momenti bui, per l’azzeramento delle entrate a fronte di spese fisse rimaste invariate, che ci hanno fatto molto preoccupare ed hanno portato profonde riflessioni. Le crisi economica ed energetica hanno rallentato questa ripresa che è stata piuttosto difficile, ma ci abbiamo fortemente creduto. Quello che abbiamo passato ci ha reso oggi più forti e più uniti, ci ha spinto ad un cambiamento che era necessario, dovevamo solo trovare la spinta giusta per farlo e ora nel 2024 l’abbiamo trovata".

L’appuntamento, dunque, per chiunque voglia festeggiare questo traguardo con la Uisp è per sabato 21 dicembre alle 10,30 presso la sede di via Basilicata 23, a Empoli.

