Leggerissimo: "Kolossal Milan" di Giuseppe Pastore

Questo libro è un consiglio per chi ama il calcio e, ovviamente, tifa Milan. Ma è un consiglio anche per chi apprezza l'intreccio tra calcio, politica e società perché se si parla di Milan è impossibile non parlare di Mediaset, di Forza Italia, di Mondadori e soprattutto di Silvio Berlusconi. "Kolossal Milan" è una pregevole opera del giornalista Giuseppe Pastore, è edita da 66thand2nd ed è il seguito dell'ugualmente meraviglioso "Il Milan col sole in tasca".

La combo rossonera dei due libri è il perfetto regalo natalizio per chi ha il Diavolo nel cuore, ma non solo. "Kolossal Milan" analizza le fortune del ciclo di Carlo Ancelotti al Milan, entra nello spogliatoio di Nesta e Maldini, racconta chi erano davvero Inzaghi, Shevchenko, Kakà. Il tutto senza dimenticare la vicenda politico-imprenditoriale di Berlusconi: storia del calcio che si interseca con la Storia d'Italia, che tutti e tutte bene o male abbiamo vissuto.

A questo si aggiunge una scrittura limpida, in stato di grazia: a metà tra il romanzo di formazione e certi pezzi giornalistici di maestri come Mura o Beccantini, Pastore tira fuori un racconto divertente e appassionato di anni che hanno segnato una generazione di milanisti. L'unico difetto è che, in chi tifa Milan, riecheggia in testa la famosa intro di Modugno: penso che un sogno così non ritorni mai più...

Titolo: Kolossal Milan

Autore: Giuseppe Pastore

Casa editrice: 66thand2nd

Anno di pubblicazione: 2024

Pagine: 432

Prezzo di copertina: 20 euro

