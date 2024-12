Sonia Boldrini: "Orgogliosa di proseguire nell’assegnazione di alloggi edilizia residenziale pubblica"

Sono 4 le famiglie di Santa Croce sull'Arno che da luglio ad oggi hanno ricevuto le chiavi di abitazioni ERP, Edilizia Residenziale Pubblica, l'ente proprietario degli immobili di edilizia popolare, gestite da Apes, Azienda pisana edilizia residenziale.

“Sono orgogliosa di poter proseguire nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica alle famiglie del nostro Comune – ha spiegato l'assessore al sociale Sonia Boldrini - che si trovano in difficoltà abitativa, rispondendo così all’impegno che ci siamo presi verso le famiglie più bisognose della nostra comunità. Il nostro obiettivo è portare avanti il percorso intrapreso per garantire il diritto alla casa a tutti i cittadini”.

“Da circa un mese – spiega Boldrini - mi sto occupando di fare convocare ad Apes le riunioni condominiali nei palazzi di proprietà comunale. Ne abbiamo fatte tre di queste riunioni. Questo occorre per verificare in prima persona presidiando, la gestione manutentiva, ordinaria e straordinaria che deve eseguire Apes e regolamentare le parti comuni dell'edificio e la gestione dei rifiuti.

Circa una settimana fa abbiamo fatto ripulire in un intero fabbricato comunale con l'aiuto di Geofor, nelle sue parti comuni. Inoltre abbiamo ridato l'accesso di una stanza di proprietà condominiale su cui vi erano stati dei problemi all'interno del condominio.

Inoltre è necessario fare capire ai condomini che il comune vigila come un buon padre di famiglia sia sul decoro e nel contempo sulla sicurezza del fabbricato condominiale e della singola unità abitativa. I condomini saranno supportati dal comune dove occorra e si renda necessario mediare con Apes, in quanto diventeremo i diretti interlocutori. Crediamo fortemente che una buona gestione immobiliare possa contribuire a migliorare non solo l’aspetto economico finanziario (rivalutazione del valore immobiliare) del Comune, ma anche uno stile di vita migliore per i nostri cittadini”.

Per qualsiasi informazione – conclude Boldrini - o segnalazione i cittadini possono contattare il comune di Santa Croce sull'Arno nello specifico l'ufficio casa. Inoltre rimango a vostra disposizione chiamando il comune chiedendo di fissare un appuntamento con l' assessore alle politiche sociali” .

I numeri degli alloggi Erp in provincia di Pisa

Nel 2022 gli enti di gestione degli alloggi pubblici della Toscana hanno registrato quasi 21mila domande, di cui 17.500 ammesse: per esaurire le graduatorie occorrerebbe aggiungere un terzo degli alloggi esistenti. Il migliaio di alloggi che è stato possibile assegnare ha consentito di aprire le porte di un appartamento a una famiglia su 18, tra quelle che hanno le carte in regola.

Per chi non si piazza nei primi posti delle graduatorie l’attesa non è breve, perché il numero di case popolari assegnabili non è destinato ad aumentare. Anzi, si riduce ogni volta che uno degli anziani soli che le abitano muore (la causa principale per cui gli alloggi si liberano). “Apes riconsegna un appartamento non prima di aver eseguito i necessari lavori di messa a norma – spiega Boldrini - e di ristrutturazione. Purtroppo mancano i soldi per finanziare gli interventi e di conseguenza le case restano sfitte per mesi se non per anni, con il rischio dell’occupazione abusiva”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

