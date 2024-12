Spacciatore fugge dopo controllo, agente lo insegue in monopattino

Un'operazione della Polizia di Stato a Firenze, nei pressi della stazione di Santa Maria Novella, ha portato all'arresto di un 24enne marocchino per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un controllo straordinario del territorio, l'uomo è fuggito a piedi dopo aver abbandonato il monopattino su cui viaggiava. Un agente ha utilizzato il monopattino per inseguirlo tra il traffico, fermandolo infine in via del Curtatone. La polizia ha recuperato due panetti di hashish, per un totale di 200 grammi. L'uomo è stato arrestato e sarà giudicato per la convalida della misura cautelare.

