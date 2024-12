Tenta il furto di alcuni smartphone in un negozio e minaccia i carabinieri: arrestata

Dopo aver tentato il furto di alcuni smartphone esposti in un negozio di elettronica ha minacciato i carabinieri intervenuti. È successo nei giorni scorsi a Figline Valdarno dove i militari hanno arrestato una giovane, 24enne italiana, per l'ipotesi del reato di resistenza a pubblico ufficiale. La ragazza, già nota alle forze dell'ordine, in seguito al furto è stata sorpresa da un addetto alle vendite: fermata dai carabinieri avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo, minacciandoli impugnando un casco da scooter e lasciando intravedere un cacciavite nel marsupio. Scattato l'arresto, nel corso del rito direttissimo è stata applicata la misura dell'obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria.

