Cento studenti sfilano per denunciare la guerra in Palestina, l'economia di guerra e la precarietà della ricerca

Un centinaio di giovani hanno sfilato stamani a Firenze fino a piazza San Marco, al grido di 'Palestina libera, Gaza Gaza vincerà', 'Israele fascista, stato terrorista', e 'Intifada fino alla vittoria', per il corteo organizzato dalla Rete Università e ricerca per la Palestina, col sostegno di Studenti per la Palestina Firenze. Il corteo partito da piazza Santa Maria Novella, è sfilato per le vie del centro fermandosi brevemente anche dentro la Biblioteca di Lettere in piazza Brunelleschi, un corteo pacifico, senza incidenti, con striscioni e bandiere. Una manifestazione contro "la precarietà della ricerca, l'economia di guerra e il genocidio a Gaza, in solidarietà con tutto il popolo Palestinese" che è terminato con un'assemblea pubblica in piazza San Marco.

Notizie correlate