Il Liceo Artistico di Porta Romana di Firenze celebra il centenario di produzioni artistiche

Un'Eredità Artistica e Artigianale in Evoluzione. Tra innovazione e tradizione 6 il 16 dicembre 2024 nella sede delle Ex Scuderie di Palazzo Pitti.

L’anniversario è accolto con un convegno sul tema: "100 Anni di Eccellenza a Porta Romana: L'Opera d'Arte Totale - Un'Eredità Artistica e Artigianale in Evoluzione" al quale parteciperanno, insieme alla dott.ssa Laura Lozzi, Dirigente Scolastica del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino, i rappresentati delle istituzioni tra i quali il dott. Nicola Neri Serneri, Dirigente USR Toscana, Benedetta Albanese, Assessora con deleghe a Educazione, Formazione professionale, Cultura della memoria e della legalità, Pari opportunità del Comune di Firenze, l’Onorevole Carlo Carli, Presidente dell’Associazione Nazionale Essia e i docenti di ogni indirizzo della storica scuola. Il titolo del convegno sottolinea l'eccellenza e la tradizione che risiedono negli obiettivi che si attuano quotidianamente nella sede di Porta Romana nel campo dell'artigianato artistico.

Il tema si concentra sull'idea di un'esperienza artistica olistica, dove gli studenti sono formati in diverse discipline artistiche e artigianali per raggiungere una visione completa dell'Arte, simile all'idea di Gesamtkunstwerk, "opera d'arte totale”, ma con un focus specifico sulla tradizione italiana. Il fulcro delle attività artistiche svolte nel passato e attualmente nel liceo inizia dalla tradizione, che il nostro paese rappresenta in modo egregio, ma è indirizzato verso il futuro dove le recenti trasformazioni e le innovazioni tecnologiche hanno dato un senso nuovo alla creatività e all’operosità nell’arte.

La storia della scuola

L’Istituto, fondato nel 1869 a Santa Croce come “Scuola di intagliatori in legno, Ebanisti e Legnajuoli”, divenne nel 1880 “Scuola professionale di Arti Decorative e Industriali” e, nel 1919, una scuola di formazione culturale, artistica e tecnica. Trasferito nel 1923 nell’attuale sede di Porta Romana, un edificio storico nel Parco della Pace, conobbe una fase di grande crescita grazie alla riforma Gentile, distinguendosi con docenti come Libero Andreotti e Bruno Innocenti e partecipando a eventi come le Triennali di Milano.

Nel dopoguerra, la scuola si espanse con nuove sezioni e un biennio sperimentale, che nel 1970 portò al Diploma di Maturità di Arte Applicata. Nel 1992 fu avviato un Corso di Sperimentazione Autonoma per rinnovare la tradizione tecnico-artistica. Dal 1995 si è intensificato il lavoro di valorizzazione del patrimonio storico e formativo dell’Istituto.

Tra i suoi illustri studenti e docenti figurano Sandro Chia, Enrico Coveri, Franco Zeffirelli, Gabriella Pescucci (premio Oscar 1994), e altri nomi di spicco nel campo delle arti e del design. La storia dell’Istituto è documentata nel volume “Storia dell’Istituto d’Arte (1869-1969)”, curato da Vittorio Cappelli e Simonetta Soldani (Olschki, 1994).

Il programma del convegno

08.30 - 09.00 Registrazione e benvenuto

Saluti da parte delle Istituzioni presenti: Dott. Nicola Neri Serneri, Dirigente dell'Ufficio Scolastico USR Toscana Benedetta Albanese, Assessora con deleghe a Educazione, Formazione rofessionale, Cultura della memoria e della legalità, Pari opportunità - Comune di Firenze Onorevole Carlo Carli, Presidente dell'Associazione Nazionale Essia

Saluto ufficiale di Dott.ssa Laura Lozzi Dirigente Scolastica del Liceo 09.30 - 11.00 Relazioni ed interventi Relatori: Prof. Riccardo Spinelli: 100 anni di Porta Romana dal Regio Istituto d’Arte al Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino Prof. Egisto Magni: Indirizzo di design del Gioiello. Gestire il cambiamento Prof. Luca Carini: Indirizzo di grafica e corso di perfezionamento post diploma Interventi: “Gli indirizzi dal 1924 ad oggi" Indirizzo Arredamento: Prof. Paolo Volsi Indirizzo Pittura: Prof. Gianfranco Terzo Indirizzo Scultura: Prof. Rocco Spina Indirizzo Arti Grafiche: Prof.ssa Silvia Vanni Indirizzo Multimediale: Prof.ssa Gloria Romoli Indirizzo Moda: Prof.ssa Giuseppina Gruppillo

Relazioni ed interventi 11.00 – 11.15 Coffee break

Coffee break 11.15 – 11.45 : Intermezzo MusicaleUn inter mezzo musicale al pianoforte della scuola e voce e flauto traverso.

: Intermezzo MusicaleUn inter 11.45 - 14.00 : Workshop nei Laboratori di indirizzo Ogni indirizzo presenta i laboratori di indirizzo con i propri studenti e docenti. Gli invitati sono accompagnati dalla Dirigenza e dagli studenti a vedere gli workshop. Se possibile, agli workshop partecipano a rotazione anche piccoli gruppi di studenti delle seconde classi, in base all’interesse verso gli indirizzi e ai laboratori artistici non ancora attuati nella propria classe, in vista dell’iscrizione al triennio.

: Workshop nei Laboratori di indirizzo 14.00 Saluti finali

Fonte: Liceo Artistico di Porta Romana - Ufficio stampa

