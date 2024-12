Il PalaBetti si prepara per un grande classico, Abc-Virtus

Per il quinto match a distanza ravvicinata, scocca l’ora di un grande classico. Domenica 15 dicembre, alle ore 18, l’Abc Solettificio Manetti torna al PalaBetti per ricevere la Virtus Siena nella gara valida per la quarta giornata del girone di ritorno (arbitri Posarelli di Grosseto, Parigi di Firenze). Un’altra partita chiave nell’economia della stagione castellana, nella quale i gialloblu saranno in primis chiamati a confermare le buone indicazioni emerse nelle ultime tre gare, cercando di bissare il successo del match di andata e proseguire la striscia positiva al PalaBetti.

Dal canto suo la Virtus di coach Evangelisti arriverà a Castello sulla scia dell’ampia vittoria conquistata mercoledì nel derby contro il Costone, chiuso dai rossoblu con un perentorio 109-83. Risultato che la dice lunga sull’intensità della formazione senese, che da fine novembre ha inserito in cabina di regia un giocatore esperto come Filippo Guerra, playmaker classe ’97, con trascorsi in A2 a Piacenza e in serie B tra Soresina, Palermo, Empoli, Ancona, Montecatini e Ferrara. Una squadra che i ragazzi di Samuele Manetti ben conoscono, e che si affida ad uno zoccolo duro ormai ampiamente collaudato: all’andata fu il buzzer beater di Giovanni Corbinelli, al termine di una partita tutta in bilico, a regalare il primo successo stagionale ai gialloblu sul 74-75

“La partita con San Miniato, anche se non è finita come volevamo, ci ha dimostrato che siamo in grado di giocarcela con tutti e che siamo sulla strada giusta – commenta Riccardo Azzano -. Quella con Siena sarà un gara importante per il nostro futuro: dovremo giocare insieme, di squadra, limitare le palle perse e lottare a rimbalzo per non concedere secondi tiri che possono farci male. Dovremo mettercela tutta per portare a casa il risultato e consolidare quello dell’andata. Come si suol dire, d’ora in poi saranno tutte finali e dovremo giocare una partita alla volta dando tutti il nostro meglio”.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

Notizie correlate