Incidente tra auto e camion a Terricciola, muore un 52enne

Tragedia sulle strade della Valdera, in provincia di Pisa. Nel primo pomeriggio a Terricciola, sulla strada provinciale della Volterrana, un'auto e un mezzo pesante si sono scontrati. Nell'impatto ha perso la vita un uomo di 52 anni, alla guida della macchina finita in un fossato al lato della strada, dopo l'urto con il Tir che stava procedendo nella direzione opposta. In corso gli accertamenti sulla dinamica: secondo una prima ricostruzione l'automobilista potrebbe aver perso il controllo del mezzo in seguito ad un malore. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dal 118 e le forze dell'ordine: purtroppo per il 52enne i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

