Lega sul territorio per raccogliere firme per due petizioni

Domani sabato 14 dicembre 2024 la Sezione Comunale di Fucecchio della Lega Toscana Salvini Premier organizza due raccolte di firme dalle ore 9 alle ore 14 presso un'apposita postazione ubicata nell'area a parcheggio di fronte al supermercato Coop di Via di Fucecchiello-Fucecchio.

Le due raccolte di firme che riguardano, la prima, 'Solidarietà a Matteo Salvini che rischia 6 anni di carcere per aver bloccato l'immigrazione clandestina e difeso l'Italia' mentre la seconda, promossa dall'Europarlamentare Susanna Ceccardi, riguarda 'La contrarietà al velo islamico nelle scuole ovvero si ritiene necessario proteggere bambine e adolescenti dalla costrizione culturale e familiare di indossare il velo per andare a scuola. Per questo si chiede a livello Italiano ed Europeo una normativa che preveda il divieto di indossare il velo per le minorenni che frequentano gli Istituti scolastici, in ottemperanza alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea'.

All'iniziativa che riguarda il Comune di Fucecchio e i Comuni Limitrofi come Cerreto Guidi, sarà presente tra gli altri, Marco Cordone (Vicesegretario provinciale di Firenze della Lega Toscana Salvini Premier e Segretario della locale Sezione). Lo stesso Marco Cordone comunica che nella giornata di domani 14 dicembre si potrà rinnovare o fare per la prima volta la tessera di socio sostenitore della Lega Salvini Premier. l'occasione sarà propizia per uno scambio di auguri per l'imminente Santo Natale con la cittadinanza tutta.

Fonte: Lega Salvini - Ufficio Stampa

