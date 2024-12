Muore a 84 anni Enrico Bosi, giornalista e politico fiorentino

È scomparso a 84 anni Enrico Bosi, giornalista e politico, nato a Firenze il 9 aprile 1939. È stato consigliere regionale, provinciale e comunale per Alleanza Nazionale e Forza Italia. Iniziò la sua carriera politica nel Partito Nazionale Monarchico e poi aderì al MSI. Come giornalista, ha lavorato per Lo Specchio di Roma e La Nazione di Firenze, occupandosi di cronaca mondana, economia e politica.

Bosi è stato autore di pubblicazioni sulla Toscana, direttore della casa editrice Trainer International, membro della giuria del premio letterario Chianti Ruffino Antico Fattore e probiviro dell'Associazione Italiana Sommelier. Ha ricoperto ruoli importanti come consigliere della SAF (gestore dell’aeroporto di Peretola) e del Corerat. Appassionato di viaggi, vini e arte buddista, era amico del giornalista Tiziano Terzani.

L’Associazione Stampa Toscana e i colleghi de La Nazione lo ricordano come un professionista appassionato e scrittore raffinato. Lascia la moglie Maria e i figli Giulia e Lorenzo. Il funerale si terrà il 14 dicembre a San Miniato al Monte.

